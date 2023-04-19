В Ярославле утвердили изменения в структуре мэрии

Депутаты муниципалитета утвердили изменения в структуре мэрии города. Фото: Полина Вачнадзе

Депутаты муниципалитета сегодня, 19 апреля, утвердили изменения в структуре мэрии города. Изменения были необходимы в связи с проведенной в первом квартале 2023 года оптимизацией.

В городской администрации упразднили аппарат мэрии, а вместо управления по организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства создали одноименный отдел.

Было создано новое управление по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности. В него вошли объединенные управление территориальной безопасности и отдела по делам ЧС, ГО и обеспечению пожарной безопасности.