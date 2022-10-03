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Общество3 октября 2022 13:57

В правительстве Ярославской области пройдет сокращение штата

Управленческий аппарат будет сокращен на треть
Полина Вачнадзе
Управленческий аппарат Ярославской области будет сокращен на треть.

Управленческий аппарат Ярославской области будет сокращен на треть.

Фото: Правительство Ярославской области

Управленческий аппарат Ярославской области будет сокращен на треть. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

При этом речь не идет об учреждениях, которые работают с населением в сферах культуры, образования, спорта и других социально значимых направлениях. Изменения в штатах грозят региональным и муниципальным органам власти, а также учреждениям, которые выполняют управленческие функции департаментов.

Анализ показал, что управленцев в правительстве области и районах гораздо больше, чем действительно необходимо.

- Работа по оптимизации численности госаппарата региона проводится в том числе для создания достойных условий работы, – подчеркнул Михаил Евраев. – Все деньги останутся в фонде оплаты труда. Ориентировочное повышение заработной платы после проведения оптимизации должно составить 50-60% как в правительстве, так и в районах. Мы сталкиваемся с тем, что многие люди вынуждены уходить с государственной и муниципальной службы, потому что уровень оплаты не позволяет нормально работать. Это создает большую системную проблему.

Сокращения штатов должны быть проведены до конца этого года, в Ярославле и Гаврилов-Яме – после выбора глав городов. Те сотрудники, которые попадут под оптимизацию, получат компенсации.

Также сокращение затронет отдельные структуры правительства и администрации районов.