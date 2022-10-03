В правительстве Ярославской области пройдет сокращение штата

Управленческий аппарат Ярославской области будет сокращен на треть. Фото: Правительство Ярославской области

Управленческий аппарат Ярославской области будет сокращен на треть. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

При этом речь не идет об учреждениях, которые работают с населением в сферах культуры, образования, спорта и других социально значимых направлениях. Изменения в штатах грозят региональным и муниципальным органам власти, а также учреждениям, которые выполняют управленческие функции департаментов.

Анализ показал, что управленцев в правительстве области и районах гораздо больше, чем действительно необходимо.

- Работа по оптимизации численности госаппарата региона проводится в том числе для создания достойных условий работы, – подчеркнул Михаил Евраев. – Все деньги останутся в фонде оплаты труда. Ориентировочное повышение заработной платы после проведения оптимизации должно составить 50-60% как в правительстве, так и в районах. Мы сталкиваемся с тем, что многие люди вынуждены уходить с государственной и муниципальной службы, потому что уровень оплаты не позволяет нормально работать. Это создает большую системную проблему.

Сокращения штатов должны быть проведены до конца этого года, в Ярославле и Гаврилов-Яме – после выбора глав городов. Те сотрудники, которые попадут под оптимизацию, получат компенсации.

Также сокращение затронет отдельные структуры правительства и администрации районов.