Отключить отопление в Ярославле могут уже в ближайшие дни

Тепло в Ярославле могут отключить уже на следующей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле отключить отопление могут уже на следующей неделе. Тем более, что об этом все активнее в социальных сетях стали просить горожане:

- Окна открываем нараспашку. С закрытыми окнами находиться в квартире невозможно, жара.

- Топим улицу и платим за это из своего кармана немаленькую сумму. Пора уже отключать отопление. Похолодает – оденемся теплее.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя в Ярославле обещает быть жаркой: в понедельник, 24 апреля, прогнозируют +20 градусов. Напомним, что отопление начинают отключать, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет выше +8.

В прошлом году тепло в дома жителей Ярославской области перестали подавать в начале мая.