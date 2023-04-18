Синоптики обещают ярославцам 20 градусов тепла

В Ярославле столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов. Правда, по прогнозу Центра «Фобос», произойдет это не раньше следующей недели: долгожданное тепло ожидается в понедельник, 24 апреля.

А сегодня в Ярославле +14..+16, слабый ветер и давление чуть выше нормы. Ближайшей ночью +5..+7.

Завтра, 19 апреля, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью +5..+7, днем +12..+14.

Днем 20 апреля воздух прогреется до +15 градусов, а ночью – до +9.

В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, чуть похолодает: днем всего +9..+11. В последний день недели синоптики обещают +15..+17 днем, ясную погоду с умеренным западным ветром.