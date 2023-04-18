В Ярославле началась охота на водителей, паркующих машины на газонах и детских площадках

В Ярославле начались облавы на водителей, которые паркуют свои машины на газонах и рядом с детскими площадками. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начались облавы на водителей, которые паркуют свои машины на газонах и рядом с детскими площадками. Например, во дворе дома №68 на Ленинградском проспекте нарушения фиксируются уже не в первый раз, некоторые автовладельцы попадаются уже не в первый раз.

- Мы понимаем, что парковочных мест не хватает, но это не значит, что машины можно оставлять рядом с детскими площадками и на территориях, предназначенных для зеленых насаждений. Только за текущий год на территории Дзержинского района выявлено более 50 случаев подобных нарушений. Рейды продолжаются, - говорит первый заместитель главы Дзержинского района Антон Кириллов.

За парковку в неположенном месте владельца машины наказывают штрафом. Материалы дела с фотофиксацией для дальнейшего принятия процессуальных решений передают в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области.