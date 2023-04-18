В Рыбинске подвели итоги конкурса «Блиц Марафон Идей»

В Рыбинске прошел финал регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей». ФОТО: предоставлено организаторами

14 апреля во Дворце Молодежи «Максимум» в Рыбинске прошел финал регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей». Организаторы проекта – программа «Открытое производство» и НК «Рыбинский центр развития деловой активности».

Региональный конкурс «Блиц Марафон Идей» состоял из нескольких этапов. Отборочные этапы проходили в 11 городах нашего региона с декабря 2022 года по апрель 2023-го, а в финале встретились 12 самых сильных команд, состоящих из крутых, амбициозных и творческих ребят со всей Ярославской области. Участники приехали из Ярославля, Ростова, Любима, Переславля, Данилова, Тутаева, Мышкина, Пошехонья, Гаврилов-Яма и Рыбинска.

Ярославль представляли сразу две команды и обе из Ярославского Градостроительного колледжа. Обе команды очень достойно выступили в финале, представив много интересных решений и идей на задания, которые выпали им по жеребьевке.

Свои задачи перед командами поставили: - сельскохозяйственное предприятие «Красный маяк» (Ростовский район): разработка программы привлечения молодежи в сельскохозяйственную сферу деятельности и разработка программы короткого и эффективного обучения для новых кадров;

- завод дорожных машин (г. Рыбинск): разработка программы для сплочения рабочего коллектива, в свободное и рабочее время;

- туроператор «Сундук Путешествий»: разработка нестандартных экскурсионных маршрутов для своего города, для молодой аудитории, а также разработка плана привлечения молодежной аудитории в сферу туризма;

- завод «Волга Полимер» (г. Тутаев): вовлечение рабочих в чтение деловой литературы;

- Тутаевский моторный завод и Рыбинский инструментальный завод: популяризация рабочих специальностей и привлечении молодежи на предприятия.

Победителями регионального молодежного креативного конкурса «Блиц Марафон Идей» стали:

1 место – команда «Лямбда» МОУ СОШ №12 г.Рыбинск, 2 место – команда «Скачки» МОУ СОШ №1 г. Гаврилов-Ям, 3 место – команда «Профессионалы» МОУ СОШ №9 г. Переславль-Залесский.

Молодежный креативный конкурс - это возможность вовлечь школьников и молодежь в активное решение задач, которые стоят перед предприятиями Ярославской области Он направлен на информирование молодых людей об образовательных и карьерных возможностях, предоставляемых регионом.