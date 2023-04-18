Мэр Ярославля потребовал установить в городе больше досок для объявлений

Мэр Ярославля предложил установить в городе больше стендов для объявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На общегородском совещании в мэрии Ярославля, которое прошло сегодня, 18 апреля, главы районов отчитались о том, как они решают вопрос с незаконным размещением объявлений. Работа идет, но желаемых результатов не приносит. Расклейщиков установить проблематично, а на месте сорванных рекламных листовок сразу же появляются новые.

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил увеличить количество мест для расклейки объявлений и оформить их все в едином стиле.

- Хотелось бы это сделать к праздникам – 1 и 9 мая. Доски должны быть красивыми. Разместить нужно не только в центральной части города, но и в районах, - сказал градоначальник.

Кампания по борьбе с расклейкой объявлений в неположенных местах стартовала по всей Ярославской области. Глава региона предложил привлекать к ответственности и тех, кто рекламу расклеивает, и тех, кто указан в листовках.