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Общество10 апреля 2023 15:04

Кампания по борьбе с расклейкой объявлений в неположенных местах стартовала в Ярославской области

С инициативой привлекать к административной ответственности тех, кто развешивает объявления в неположенных местах, и тех, кто в этих листовках указан, выступил глава региона Михаил Евраев
Мария СОКОЛОВА
Новая инициатива Михаила Евраева не разовая акция, работа будет вестись на постоянной основе.

Новая инициатива Михаила Евраева не разовая акция, работа будет вестись на постоянной основе.

Фото: Правительство Ярославской области

– Губернатор поставил задачу привести Ярославскую область в порядок. И одно из направлений этой работы – борьба с расклейкой объявлений в неположенных местах: на фасадах зданий, столбах, остановочных комплексах. Кампания по выявлению тех, кто клеит объявления, а также заказчиков данных услуг сегодня стартовала во всех муниципальных образованиях, – сообщила помощник губернатора Татьяна Потемкина. – Это не разовая акция, такая работа будет вестись на постоянной основе. Даже если юридическое лицо не зарегистрировано на территории региона, по адресу нахождения организации будет направлено уведомление о составлении протокола. Все виновные будут обязательно найдены.

Татьяна Потемкина отметила, что за размещение рекламных объявлений в несанкционированных местах предусмотрена административная ответственность: для физического лица – штраф до 5 тысяч, для должностного – до 50 тысяч, для юрлица – до 150 тысяч рублей.

Подобные рейды в рамках выполнения инициативы губернатора прошли сегодня во всех районах Ярославля.

– Безусловно, эта работа очень значима, потому что город сейчас утопает в незаконных объявлениях, которые портят его внешний вид, – подчеркнул важность реализации инициативы губернатора глава администрации Заволжского района областного центра Андрей Мамонтов.

Всего по итогам первого дня работы по новому направлению в регионе составлено несколько десятков протоколов об административных правонарушениях.

Также, при реализации инициативы губернатора специалисты местных администраций и административно-технических инспекций будут осуществлять контроль за надлежащим содержанием фасадов, выявлять случаи парковки на газонах и нелегальные граффити.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ