Кампания по борьбе с расклейкой объявлений в неположенных местах стартовала в Ярославской области

Новая инициатива Михаила Евраева не разовая акция, работа будет вестись на постоянной основе. Фото: Правительство Ярославской области

– Губернатор поставил задачу привести Ярославскую область в порядок. И одно из направлений этой работы – борьба с расклейкой объявлений в неположенных местах: на фасадах зданий, столбах, остановочных комплексах. Кампания по выявлению тех, кто клеит объявления, а также заказчиков данных услуг сегодня стартовала во всех муниципальных образованиях, – сообщила помощник губернатора Татьяна Потемкина. – Это не разовая акция, такая работа будет вестись на постоянной основе. Даже если юридическое лицо не зарегистрировано на территории региона, по адресу нахождения организации будет направлено уведомление о составлении протокола. Все виновные будут обязательно найдены.

Татьяна Потемкина отметила, что за размещение рекламных объявлений в несанкционированных местах предусмотрена административная ответственность: для физического лица – штраф до 5 тысяч, для должностного – до 50 тысяч, для юрлица – до 150 тысяч рублей.

Подобные рейды в рамках выполнения инициативы губернатора прошли сегодня во всех районах Ярославля.

– Безусловно, эта работа очень значима, потому что город сейчас утопает в незаконных объявлениях, которые портят его внешний вид, – подчеркнул важность реализации инициативы губернатора глава администрации Заволжского района областного центра Андрей Мамонтов.

Всего по итогам первого дня работы по новому направлению в регионе составлено несколько десятков протоколов об административных правонарушениях.

Также, при реализации инициативы губернатора специалисты местных администраций и административно-технических инспекций будут осуществлять контроль за надлежащим содержанием фасадов, выявлять случаи парковки на газонах и нелегальные граффити.