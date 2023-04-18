В Рыбинске начался ремонт улицы Олега Кошевого

В Рыбинске начали ремонт улицы Олега Кошевого. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт дорог, ведущих к объектам социальной сферы.

Подрядчик – компания «Автоспецтех» - уже приступила к работам на улице Олега Кошевого, которая ведет к школе №43 и к детсаду №38. Стоимость ремонта участка, протяженностью в 200 метров, составляет шесть миллионов рублей.

- Предусмотрена замена дорожного покрытия, ремонт тротуаров, нанесение разметки, установка дорожных знаков и искусственных неровностей, - сказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов. – Завершить работы подрядчик должен к середине июля.

В этом году в городе пройдет ремонт 12 проездов к объектам соцсферы. Бюджету работы обойдутся в 120 миллионов рублей. В порядок приведут улицы Архитектурную, Рокоссовского, Кулибина, Свободы, Шевченко, Софьи Перовской, Орджоникидзе, Севастопольскую и Смирнова, а также Северный проезд. Скор окончания контрактов по всем улицам – середина июля.