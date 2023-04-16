В Рыбинске планируется создать музейное пространство «Эпоха Эко» Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске планируется создать музейное пространство «Эпоха Эко». Оно будет посвящено истории предприятия и промышленности Заволжья. Экспозицию хотят разместить прямо в здании завода, которому больше ста лет – он был построен в 1905 году.

- В планах в самом старом здании завода 1905 года постройки разместить экспонаты из трех эпох – начала века, советского периода и современного времени, когда производство развивается в рамках экологического тренда, - рассказали в правительстве Ярославской области.