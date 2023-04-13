Во Фрунзенском районе Ярославля откроется новая детская поликлиника

Новая детская поликлиника во Фрунзенском районе Ярославля откроется уже в этом году. Фото: Ксения Высотина

Новая детская поликлиника во Фрунзенском районе Ярославля откроется уже в этом году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Здание уже построено, сейчас идет процесс закупки оборудования.

- С ним все было непросто, потому что оборудование идет импортное. Пришлось изменить поставщиков, логистику и стоимость, и это все потребовало изменения контрактной системы полностью. Но на сегодня практически со всеми проблемами справились, и я рассчитываю, что в июле поликлиника откроет свои двери, – сказал Михаил Евраев.

Также к 1 сентября власти планируют открыть новый хирургический корпус областной онкобольницы. Кроме того, осенью этого года после реконструкции начнет работу корпус инфекционной больницы на 65 коек.

В 2025 году в Ярославле должен открыться новый корпус областной детской больницы на 160 мест. В планах – строительство детской поликлиники в Рыбинске и корпуса психиатрической больницы.