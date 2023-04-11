В Ярославской области догазифицирована деревня Малые Жарки

От жителей принята в работу 101 заявка на подключение, из них 77 выполнены. ФОТО: Марина РАУ

Специалисты «Газпром газораспределение Ярославль» построили газопровод протяженностью 3 км для догазификации деревни Малые Жарки Ярославского района. Новые газовые сети обеспечили техническую возможность подключения всех негазифицированных домовладений деревни.

- От жителей принята в работу 101 заявка на подключение, из них 77 выполнены - сети построены до границ земельных участков. В ближайшее время будет установлен пункт редуцирования газа, и мы сможем приступить к подключению домовладений, готовых к приему газа, - отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ярославль» Александр Громов.