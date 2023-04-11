В Ярославле директор салона сотовой связи присвоил себе и продал больше 230 смартфонов Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле вынесли приговор директору салона сотовой связи. Он признан виновным в присвоении и растрате имущества в крупном и особо крупном размерах.

Мужчина работал директором офиса продаж средств мобильной связи, который располагался в одном из торговых центров Ярославля. Он решил воспользоваться служебным положением и забрал себе более 230 смартфонов, смарт-часов и другой техники. Все это предназначалось для продаже в магазине.

Похищенные гаджеты злоумышленник продавал, а на полученные деньги делал ставки в букмекерской конторе. Общая сумма ущерба составила более 8,5 миллионов рублей.

- Окончательно, по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор не был обжалован, вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.