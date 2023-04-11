В Ярославской области 11 апреля выявлено 104 случая заражения COVID-19

В Ярославской области поставлено 104 новых диагноза COVID-19. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 11 апреля, поставлено 104 новых диагноза COVID-19. Вылечились 97 пациентов, новых смертей нет.

В регионе с начала пандемии зафиксировано 197 179 случаев заражения коронавирусом, что составляется 0,03% от общего числа заболевших. На данный момент скончался 2 901 ярославец, летальность – 1,47%. Полностью вылечились 192 720 жителей области, восстановление – 97,74%.