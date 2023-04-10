Жители Ростова Ярославской области задыхаются из-за угольного дыма

Завод про производству угля для мангалов отравляет жизнь жителям Ростова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Паблики Ростова Великого переполнены жалобами на завод по производству угля для мангалов. В период активной работы предприятия ростовцы лишний раз не могут выйти на улицу и открыть окна - из-за едкого дыма дышать в городе нечем.

- Опять вонь на полгорода! Какие туристы захотят приезжать в такие условия?

- Скажите пожалуйста, уважаемая администрация, как долго нас еще будут травить этой невыносимой вонью от печей, производящих уголь? Ну сколько можно-то уже. На улице достаточно тепло и ночами, дома от отопления дышать нечем, а открыть окно на ночь невозможно. Мы живем в юго-западном районе и окна у нас смотрят на озеро, мы задыхаемся, голова от этой вони просто раскалывается, еще и дети этим всем дышат. Страшно представить, как живут люди в районе вокзала и Кубы. Это же ужас какой-то.

- Останавливайте эту химозную артель. Совсем не думаете о здоровье жителей!

- Живу в районе вокзала, можно задохнуться даже с закрытыми окнами, полный треш. Вчера звонила в пожарку, сказали, что это опять уголь производят, трасса вся в туманной завесе, а нашим главам города, видимо, наплевать на людей.

И такими сообщениями переполнена группа "Подслушано Ростов Великий [ПРВ]" ВКонтакте. Сейчас жители города готовят обращение в различные инстанции: губернатору региона Михаилу Евраеву, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в администрацию президента.

Экологические проблемы в Ростове Великом, по словам местных жителей, начались с момента открытия в городе завода по производству древесного угля. Первая "дымовая атака" произошла прошлым летом. С тех пор ростовцы требуют закрыть предприятие.