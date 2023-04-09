В Ярославской области из-за разваливающейся дороги спасатели ехали на пожар очень долго

Об этом в соцсетях написали местные жители. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В СНТ «Мичуринец» Ярославской области вчера, 8 апреля, загорелся дом. Но, к сожалению, из-за разваливающейся грунтовой дороги между поселком Сарафоново и СНТ «Лазурный», спасатели ехали на пожар дольше, чем могли, и спасти дом не удалось. В следующий раз плохое состояние дороги может стоить кому-то жизни.

Местные жители в соцсетях обратились к губернатору региона Михаилу Евраеву с просьбой отремонтировать эту дорогу.

- Мы, садоводы СНТ "Лазурный", СНТ "Мичуринец" не в первый раз обращаемся к Вам с просьбой ( мольбой) о помощи в проведении ремонтных работ грунтовой автодороги "Поселок Сарафоново - СНТ Лазурный". Красиво в данный момент висит баннер о ремонте асфальтовой дороги, а про грунтовую в очередной раз тишина... Одни обещания, - пишут жители поселка. - Сегодня произошло возгорание в одном из дачных домов в СНТ. Благодаря «отличной дороге» до СНТ пожарные добирались крайне долго. Высказали нам, садоводам, что с такой дорогой сгорим мы все рано или поздно.