Следователи начали проверку после осмотра треснувших дорог в Тутаеве

Так после недавнего ремонта выглядит улица Панина в Тутаеве. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

После осмотра дорог на левом берегу Тутаева, отремонтированных в 2020-2022 годах и уже покрывшихся трещинами, следователи регионального СКР начали проверку.

- Установлено, что до настоящего времени не отремонтированы более 20 съездов автомобильной дороги по улице Толбухина, на дорогах Толбухина и Панина имеются продольные и поперечные трещины, отхождения бордюра от асфальта, где образуются щели и попадает вода, что в дальнейшем способствует разрушению дороги, имеются дефекты в виде провалов, неровностей и другие разрушения асфальтовых покрытий, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На улице Толбухина снова пора делать ремонт. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В исторической части Тутаева проверяющие также выявили немало дефектов. А детская площадка и вовсе представляет опасность для играющих на ней малышей: из конструкций торчат болты, об острые углы пластиковых элементов легло пораниться.

После того, как станут известны результаты назначенных экспертиз и изучена предоставленная следователям документация, будет принято процессуальное решение.