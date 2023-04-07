Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 9:45

Вооруженный мужчина, который пытался попасть в здание Минобороны РФ, оказался жителем Рыбинска

Охрана отреагировала быстро и скрутила дебошира
Полина Вачнадзе
Рыбинец пытался проникнуть в здание Минобороны.

Рыбинец пытался проникнуть в здание Минобороны.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мужчина с пистолетом в руках утром 7 апреля пытался проникнуть в здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. По данным издания Mash, дебошир – 40-летний житель Рыбинска, председатель одного из местных ТСЖ.

- Подошел к ведомству и начал что-то кричать. После пытался перелезть через ворота. Охрана быстро отреагировала и скрутила дебошира. Во время обыска у него нашли предмет, похожий на пистолет, - вещь изъяли и отправили на экспертизу, - сообщает Mash.

В отношении нарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве. С какой целью он пришел с оружием в Минобороны, рыбинец пояснить не смог. Сейчас дебошир находится на обследовании в психиатрическом отделении.