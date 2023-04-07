Вооруженный мужчина, который пытался попасть в здание Минобороны РФ, оказался жителем Рыбинска

Рыбинец пытался проникнуть в здание Минобороны. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мужчина с пистолетом в руках утром 7 апреля пытался проникнуть в здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. По данным издания Mash, дебошир – 40-летний житель Рыбинска, председатель одного из местных ТСЖ.

- Подошел к ведомству и начал что-то кричать. После пытался перелезть через ворота. Охрана быстро отреагировала и скрутила дебошира. Во время обыска у него нашли предмет, похожий на пистолет, - вещь изъяли и отправили на экспертизу, - сообщает Mash.

В отношении нарушителя составлен протокол о мелком хулиганстве. С какой целью он пришел с оружием в Минобороны, рыбинец пояснить не смог. Сейчас дебошир находится на обследовании в психиатрическом отделении.