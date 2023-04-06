В Ярославле, не дожив всего пяти дней до своего 70-летия, скончалась актриса Татьяна Исаева

5 апреля не стало актрисы Волковского театра, заслуженной артистки России Татьяны Исаева. Фото: Театр имени Волкова

5 апреля не стало актрисы Волковского театра, заслуженной артистки России Татьяны Исаева.

- Главной наградой для Татьяны Ивановны всегда была любовь зрителей, ходивших в театр специально «на Исаеву». 9 апреля ее поклонники еще раз собирались прийти на спектакль «Бабаня», в котором Татьяна Исаева более десяти лет играла главную роль. Все билеты на него были раскуплены. В этот день коллеги и театральная общественность готовились поздравлять Татьяну Ивановну с 70-летним юбилеем. Заслуженная артистка России, великолепная актриса, звезда Волковского театра Татьяна Ивановна Исаева навсегда вошла в его историю, - написали трогательный пост волковцы в группе театра.

В труппу Первого русского Татьяна Исаева была принята в 1974 году, первый раз вышла на сцену еще будучи студенткой - в спектаклях «Золушка» и «Московские каникулы». Почти 50 лет Волковский театр был единственным местом работа Татьяны Исаевой, за эти годы она сыграла более 50 ролей, от трагедий до буффонады.

О времени и месте прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.