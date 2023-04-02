В Ярославской области закупят новые трамваи и электробусы. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославской области обновят электротранспорт. Об это сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Будет проведена реконструкция трамвайных путей, закупят новые трамваи и электробусы, а также зарядные станции к ним.

- Мы вошли в десятку регионов, которые получат субсидию на комплексное развитие городского электротранспорта. Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, - подчеркнул Михаил Евраев.