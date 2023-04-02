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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 8:41

В Рыбинске 73-летнюю женщину обманули мошенники

Местная жительница перевела злоумышленникам почти 30 тысяч рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске 73-летнюю женщину обманули мошенники

В Рыбинске 73-летнюю женщину обманули мошенники

Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинске 73-летнюю женщину обманули мошенники. Ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и сказала, что расследуется дело по факту некачественных медикаментов, которые якобы ранее покупала пенсионерка. Злоумышленница пообещала женщине компенсацию за это лекарство – более 400 тысяч рублей. Однако для этого нужно было перечислить процент от указанной суммы.

- Пенсионерка, поверив злоумышленникам, перевела на указанный счет более 27 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.