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НовостиОбщество1 апреля 2023 13:17

Ярославцам сообщили, когда планируют завершить отопительный сезон

В прошлом году отопление отключили 6 мая
Полина Вачнадзе
Отопление в Ярославле отключат еще не скоро.

Отопление в Ярославле отключат еще не скоро.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Ярославля рассказали, когда будет отключено отопление. Точной даты нет, все будет зависеть от погоды. Решение о завершении отопительного сезона принимают в том случае, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится выше отметки в +8 градусов.

По прогнозам синоптиков апрель в этом году обещает быть теплым. Но не в ближайшие дни.

Напомним, что в 2022 году отопление в дома ярославцев перестали подавать 6 мая.