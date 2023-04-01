Ярославцам сообщили, когда планируют завершить отопительный сезон

Отопление в Ярославле отключат еще не скоро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Ярославля рассказали, когда будет отключено отопление. Точной даты нет, все будет зависеть от погоды. Решение о завершении отопительного сезона принимают в том случае, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится выше отметки в +8 градусов.

По прогнозам синоптиков апрель в этом году обещает быть теплым. Но не в ближайшие дни.

Напомним, что в 2022 году отопление в дома ярославцев перестали подавать 6 мая.