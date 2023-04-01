Синоптики пообещали ярославцам, что погода будет меняться к лучшему

В Ярославле немного потеплеет,а потом вновь похолодает. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в Ярославле скоро потеплеет, правда, ненадолго.

- Русская равнина выбирается из ямы холода, с сегодняшнего дня погода начнет меняться к лучшему. Атлантический циклон несет океаническое тепло. Благодаря его влиянию в ближайшие дни температура в Европейской России станет повышаться, - сообщили в "Фобосе".

Сегодня, 1 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, туман. Днем 0..+2. Ближайшей ночью температура +1..+3.

2 апреля также переменная облачность, сильный туман; ночью +1..+3, днем +9..+11, ветер южный, сильный, порывы до 11 метров в секунду.

В понедельник, 3 апреля, ночью +5..+7, днем +11..+13, ветер ослабнет.

4 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7, днем +11..13.

В среду, 5 апреля, днем похолодает до +5..+7, а 6 числа будет всего +5..+7, ветер северо-восточный, умеренный. В пятницу, 7 апреля, днем погода не изменится, а ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.