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НовостиЗдоровье1 апреля 2023 12:02

В Ярославской области 1 апреля 109 человек заразились коронавирусом

Новых смертей нет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области поставлено 109 новых диагнозов "коронавирус". Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области поставлено 109 новых диагнозов "коронавирус". Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 1апреля, поставлено 109 новых диагнозов "коронавирус". Вылечились 118 пациентов, новых смертей за сутки нет.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 196 115 случаев заражения COVID-19, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. Полностью вылечились от вируса 191 385 пациентов, восстановление - 97,59%.

Скончались от вируса 2 900 ярославцев, летальность - 1,48%.