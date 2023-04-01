В Ярославской области 1 апреля 109 человек заразились коронавирусом

В Ярославской области поставлено 109 новых диагнозов "коронавирус". Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 1апреля, поставлено 109 новых диагнозов "коронавирус". Вылечились 118 пациентов, новых смертей за сутки нет.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 196 115 случаев заражения COVID-19, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. Полностью вылечились от вируса 191 385 пациентов, восстановление - 97,59%.

Скончались от вируса 2 900 ярославцев, летальность - 1,48%.