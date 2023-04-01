Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье1 апреля 2023 10:15

Для лечения участников СВО в Ярославской области могут задействовать частные клиники

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Евраев
Полина Вачнадзе
Для оказания медицинской помощи участникам СВО будут задействованы частные клиники.

Для оказания медицинской помощи участникам СВО будут задействованы частные клиники.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Для оказания медицинской помощи участникам СВО будут задействованы не только государственные больницы, но, в случае необходимости, и частные клиники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

- Мы готовы оказать полноценную поддержку военнослужащим на базе госпиталей, больниц и клиник региона. В случае необходимости задействуем частные медицинские организации, - говорится в посте.

По федеральной программе на дополнительное оборудование госпиталя ветеранов направлено более 50 миллионов рублей. В больнице имени Семашко оснастили отделение медицинской реабилитации. Психологи области прошли дополнительное обучение и готовы оказать помощь военнослужащим с посттравматическим синодромом.