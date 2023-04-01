Пожароопасный сезон в Ярославской области начнется приблизительно в середине апреля. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославская область подготовилась к пожароопасному сезону и уже прошла проверку комиссии департамента лесного хозяйства по ЦФО. Об этом сообщили в правительстве региона.

В этом году синоптики прогнозируют жаркое лето, поэтому количество профилактических мероприятий будет увеличено. Для наземного мониторинга уже утвердили 249 маршрутов. Их протяженность - 21 тысяча километров, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Планируется приобрести три дополнительные единицы лесопожарной техники, установить еще пять видеокамер, что позволит на 30% увеличить охват территорий системой автоматизированного обнаружения лесных пожаров. Также более чем на 30% будут увеличены объемы противопожарного обустройства лесов.

- Пожароопасный сезон в нашем регионе открывается, как правило, в середине апреля и действует до наступления устойчивой дождливой погоды. В этот период запрещается разведение костров на территории лесного фонда, а во время введения особого противопожарного режима запрещено даже посещение лесов, - сказал и. о. директора регионального департамента лесного хозяйства Иван Хитров.