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НовостиПроисшествия31 марта 2023 12:02

В Ярославле в ДТП с двумя автобусами пострадал пятилетний ребенок

Авария произошла утром 31 марта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле в ДТП с двумя автобусами пострадал пятилетний ребенок

В Ярославле в ДТП с двумя автобусами пострадал пятилетний ребенок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 31 марта, на Ленинградском проспекте произошло ДТП. Утром на улице Батова столкнулись два автобуса. Известно, что в аварии пострадал ребенок. Об этом рассказали в полиции.

- В результате ДТП пассажир автобуса ПАЗ, пятилетний мальчик, нуждается в амбулаторном лечении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.