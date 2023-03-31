В Ярославле в ДТП с двумя автобусами пострадал пятилетний ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 31 марта, на Ленинградском проспекте произошло ДТП. Утром на улице Батова столкнулись два автобуса. Известно, что в аварии пострадал ребенок. Об этом рассказали в полиции.

- В результате ДТП пассажир автобуса ПАЗ, пятилетний мальчик, нуждается в амбулаторном лечении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.