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НовостиОбщество31 марта 2023 8:14

В Ярославле на Радоницу у кладбищ введут запрет на остановку и стоянку машин

Ограничения будут действовать с 6 утра
Полина Вачнадзе
На Радоницу у Осташинского кладбища введет ограничения для водителей.

На Радоницу у Осташинского кладбища введет ограничения для водителей.

Фото: Мэрия Ярославля

25 апреля, на Радоницу у ярославских кладбищ будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей. В мэрии города о предстоящих ограничениях решили предупредить заранее.

- С 6 утра до 16:00 у Осташинского и Леонтьевского кладбищ вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет необходим для обеспечения безопасности ярославцев, которые решат в этот день навестить могилы своих близких.

Ограничения будут действовать с 6 утра до 16:00.

Ограничения будут действовать с 6 утра до 16:00.

Фото: Мэрия Ярославля