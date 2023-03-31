В Ярославле на Радоницу у кладбищ введут запрет на остановку и стоянку машин

На Радоницу у Осташинского кладбища введет ограничения для водителей. Фото: Мэрия Ярославля

25 апреля, на Радоницу у ярославских кладбищ будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей. В мэрии города о предстоящих ограничениях решили предупредить заранее.

- С 6 утра до 16:00 у Осташинского и Леонтьевского кладбищ вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрет необходим для обеспечения безопасности ярославцев, которые решат в этот день навестить могилы своих близких.