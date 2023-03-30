Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:59

В квартире на проспекте Серова в Рыбинске нашли труп мужчины

Мужчину избили до смерти
Полина Вачнадзе
Рыбинец до смерти избил своего знакомого.

Рыбинец до смерти избил своего знакомого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире на проспекте Серова в Рыбинске был найден мертвым 52-летний мужчина. На его теле были явные признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- По обвинению в совершении этого преступления был оперативно задержан 40-летний знакомый потерпевшего. Установлено, что они вместе распивали спиртные напитки, потом разгорелся конфликт, в результате которого злоумышленник нанес мужчине множественные удары по всему телу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Что стало причиной ссоры, обвиняемый не помнит. Говорит, что когда выпивает, становится неадекватным.

Сейчас мужчина находится под стражей.