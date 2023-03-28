В Рыбинске проходит акция в помощь медицинским учреждениям Донбасса

Рыбинцы могут помочь медицинским учреждениям Донбасса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Рыбинске началась акция «Белый цветок»: все желающие могут помочь медицинским учреждениям Донбасса медтехникой, средствами личной гигиены и ухода за больными.

Принимаются механические тонометры, одноразовые пеленки и подгузники для взрослых, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, термометры и вакуумные аспираторы, противопролежневые матрасы, инвалидные кресла-каталки, тележки-каталки, есть потребность в холодильнике.

Акция продлится до 8 апреля. Вещи и технику принимают с 12:00 до 18:00 в храме Толгской иконы Божией Матери на улице Советской,5.

Кроме того, в Ярославской области идет сбор транспорта для участников СВО.