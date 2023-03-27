В Ярославской области 27 марта 111 человек заразились коронавирусом

В Ярославской области 111 человек заболели коронавирусом за сутки. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 27 марта, выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились 125 пациентов, смертей сегодня нет.

С начала пандемии в регионе было поставлено 195 560 диагнозов COVID-19, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. На данный момент от коронавируса погибли 2 900 ярославцев, летальность 1,48%. Полностью вылечились от коронавируса 190 663 жителя региона.