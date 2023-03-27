В Рыбинске прошел митинг против объединения больниц

В Рыбинске выступили против объединения больниц. ФОТО: КПРФ в Ярославской области

25 марта в Рыбинске прошел митинг, организованный местным отделением КПРФ. Собравшиеся выступили против объединения больниц.

О планах по присоединению городской больницы №1 к горбольнице №4, а больницы №2 имени Пирогова к больнице №3 глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил в феврале этого года. Одна из целей объединения – привлечение в город новых кадров. Но, по мнению митингующих, слияние медучреждения желаемого результата не принесет.

- Врачей в городе от этого больше не станет. Зато могут усложниться многие внутренние процессы, такие, как закупка расходных материалов, запчастей для машин, - считают вышедшие на митинг рыбинцы.

По его итогам была составлена резолюция, которую направили областным и местным властям.