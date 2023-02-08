В Рыбинске планируют объединить четыре больницы

Рыбинск в ближайшее время ждет реорганизация больниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыбинск в ближайшее время ждет реорганизация больниц. Проект постановления опубликован на сайте правительства Ярославской области.

Суть изменений в следующем. Рыбинская городская больница №1 будет присоединена к горбольнице №4, а больницу №2 имени Пирогова объединят с больницей №3.

- Главная проблема города – дефицит специалистов. По оптимистическим подсчетам Рыбинску не хватает 132 медработников, объективно – 174. Наша цель – сделать Рыбинск привлекательным для молодых врачей. Это вписывается в общую концепцию задач, которые я ставлю, - сказал на координационном совете главных специалистов департамента здравоохранения Ярославской области глава города Дмитрий Рудаков.

И, помимо объединения больниц, предложил построить детскую поликлинику на Полиграфе, провести капремонт 18 зданий клиник и повысить заработную плату медперсоналу.