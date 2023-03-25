В Ярославской области ищут транспорт для участников СВО

Ярославцы могут отправить транспорт для участников специальной военной операции. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жителей Ярославской области просят принять участие в акции, организованной Народным фронтом и РЖД. Ярославцы могут отправить транспорт для участников специальной военной операции.

- Сегодня одна из самых актуальных потребностей у бойцов – автомобили. Необходимы машины высокой проходимости: джипы, уазики, «Нивы». Есть спрос на мотоциклы и квадроциклы, - поясняет сопредседатель регионального штаба Народного фронта Андрей Коваленко.

Всю технику отправят на передовую в составе специального «Автопоезда». Транспорт принимается не только новый, но и подержанный. Главное, чтобы он был на ходу и подготовлен.

- Также важна помощь в ремонте и дооснащении машин, - уточнили в ОНФ.

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