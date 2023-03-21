В Ярославле изъяли больше килограмма конопли Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники наркоконтроля выявили 36-летнего местного жителя, в гараже у которого обнаружили коробка и контейнер с коноплей в высушенном виде, общей массой более одного килограмма, а также пластиковые контейнеры, в которых произрастали 28 кустов растений.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются кустами конопли.

- Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств, культивирования растений, содержащих наркотические средства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.