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НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:56

В Ярославле изъяли больше килограмма конопли

Помимо этого, высушенных растений, было обнаружено еще 28 кустов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле изъяли больше килограмма конопли

В Ярославле изъяли больше килограмма конопли

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники наркоконтроля выявили 36-летнего местного жителя, в гараже у которого обнаружили коробка и контейнер с коноплей в высушенном виде, общей массой более одного килограмма, а также пластиковые контейнеры, в которых произрастали 28 кустов растений.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются кустами конопли.

- Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств, культивирования растений, содержащих наркотические средства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.