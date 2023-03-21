В здании Лоцманской биржи Рыбинска сделают концертный зал

Помещения биржи идеально подходят для создания концертного зала. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске в здании Лоцманской биржи планируют сделать концертный зал. Идею предложил основатель Музея фортепьяно и клавишных инструментов Алексей Ставицкий. А вчера, 20 марта, обследование биржи провел Анатолий Лившиц, один из лучших инженеров в области архитектурно-строительной акустики России.

- Заключение – помещения идеально подходит для концертного зала, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Лоцманская биржа внутри по конфигурации похожа на Рахманиновский зал московской консерватории. Таких мало во всей Центральной России. Наш концертный зал может стать гордостью не только Рыбинска, но и всего региона.

Результаты исследования станут основой для проектно-сметной документации.