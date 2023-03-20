Жительницу Рыбинска оштрафовали на 350 тысяч рублей за вождение снегохода в пьяном виде

37-летняя жительница Рыбинска заплатит 350 тысяч рублей за управление снегоходом в пьяном виде и попытку дать взятку инспектору ДПС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летняя жительница Рыбинска заплатит штраф в 350 тысяч рублей за управление снегоходом в пьяном виде и попытку дать взятку инспектору ДПС.

В районе Ярославского тракта Рыбинска женщину остановили в декабре прошлого года. При проверке документов инспектор ДПС заподозрил, что водитель пьяна и предложил ей пройти медицинское освидетельствование. Оно подтвердило наличие алкоголя в организме.

- Чтобы избежать наказания, женщина предложила сотруднику полиции 14 тысяч рублей, которые он отказался принять и сообщил о случившемся в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Ранее жительница Рыбинска уже была судима за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Свою вину подсудимая признала. Помимо штрафа ее на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, а снегоход изъяли в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовалось следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области.