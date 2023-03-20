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НовостиПроисшествия20 марта 2023 8:38

При пожаре на ферме в Ростовском районе погибли животные

Тушили огонь около 7 часов
Полина Вачнадзе
В огне погибли корова, четыре козы и пять овец.

В огне погибли корова, четыре козы и пять овец.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На ферме в селе Зверинец Ростовского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 01:42 20 марта, на месте работали три машины и 11 человек личного состава. Потушить огонь удалось только в 8 утра.

К сожалению, обитателей фермы спасти не удалось: погибли корова, четыре козы и пять овец. Вряд ли подлежит восстановлению и помещение, в которых находились домашние животные. По данным регионального МЧС, обрушилась кровля, повреждено чердачное помещение и уничтожена деревянная конструкция внутри фермы на площади в 600 квадратов.