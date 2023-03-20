На Волжском мосту в Рыбинске начали демонтировать пролетные балки

Работы на Волжском мосту в Рыбинске идут круглосуточно. Фото: Администрация Рыбинска

На мосту через Волгу в Рыбинске подрядчик начал демонтаж элементов, которые будут заменены. Работы идут круглосуточно параллельно с двух сторон моста, в две смены работают около 90 человек.

Уже демонтированы линии освещения, кабели связи. Рабочие убирают парапеты и ограждения, снимают асфальт, слои бетона и железобетонные плиты перекрытий.

- Начинаются работы на эстакадной части, идет подготовка к демонтажу русловых пролетов на арках. Также идет подготовка к демонтажу 17-метровых балок над улицей Рыбинской и Волжской набережной, - говорит заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Особенно деформированы оказались опорные части моста и швы. Взамен пролетных балок планируют установить монолитную плиту, которая сделает конструкцию более надежной.