Ярославца осудили на 6 лет за пьяную драку со знакомым, который умер после этого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 24-летний местный житель обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В июле 2021 года ночью приятели стояли в компании на остановке транспорта. Нетрезвый 26-летний молодой человек сделал замечание своему 24-летнему знакомому. Последний просил его остановиться, но тот в ответ толкнул подсудимого.

- Зная, что потерпевший занимается единоборствами и думая, что он может причинить ему вред, подсудимый нанес ему три удара в лицо, от которых потерпевший, упав на асфальт, получил черепно-мозговую травму, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - С места происшествия потерпевший ушел самостоятельно, но в тот же день скончался в больнице. Вину подсудимый признал.

Ярославец по решению суда получил шесть лет колонии строгого режима.