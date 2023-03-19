Достопримечательности Рыбинска напечатали на открытках Почты России. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Почта России выпустила коллекционную серию открыток с видами Ярославской области. Достопримечательности Рыбинска также попали на эти открытки - Спасо-Преображенский собор и Волжский мост. Они ярче всего отражают этот город.

- Серия лимитированная, посвящена знаковым местам России, подготовлена к печати с участием Русского географического общества, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.