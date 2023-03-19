В Ярославской области четвертые сутки ищут 63-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: группа «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области»

В Ростовском районе Ярославской области четвертые сутки ищут 63-летнего Николая Дворникова.

Мужчина ушел из дома в поселке Петровское 16 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

Николай был одет в синюю куртку, спортивные брюки, черные ботинки и темно-коричневую шапку.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - сказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.