В Ярославле запретили выходить и выезжать на лед Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле запретили выходить и выезжать на лед. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов. Запрет введен из-за того, что с понедельника днем в городе чаще всего будет держаться плюсовая температура, а значит, лед начнет таять и выходить на него станет опасно.

Постановление начало действовать вчера, 18 марта.

- Ограничить водопользование в части запрета выхода граждан и выезда механических транспортных средств на лед на водных объектах, расположенных на территории города Ярославля, до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова, - написано в официальном документе. - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по внутренней политике.