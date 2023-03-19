В Рыбинске сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске вчера, 18 марта, сотрудникам ГИБДД пришлось догонять водителя «Форда», который не остановился по их требованию. На улице Луначарского злоумышленник врезался в дорожное ограждение, бросил машину и хотел убежать от наряда полиции, но ему это не удалось.

Сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего мужчину, он отказался проходить проверку на состояние опьянения. Его машину отправили на спецстоянку. Помимо этого, выяснилось, что ранее лихач был лишен водительских прав.

- В отношении мужчины составлен ряд материалов об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», -- сообщили в УМВД России по Ярославской области.