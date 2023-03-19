В Ярославле открылась выставка художника Андрея Жевакина Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском отделении Союза художников открылась выставка Андрея Жевакина. На ней представлены около 60 живописных работ, большинство из них были написаны за последние три года. Андрей Николаевич – наш современник.

- Работы художника отличаются тем, что он с невероятной тщательностью продумывает сюжет и выбор того или иного изображаемого объекта. В каждом образе будто скрывается особый внутренний смысл, - рассказали в правительстве Ярославской области.