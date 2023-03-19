В Ярославле на проспекте Дзержинского в многоэтажке произошел взрыв. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 18 марта, примерно в 18 часов на проспекте Дзержинского местные жители услышали сильный хлопок. Оказалось, что в доме №52 на балконе взорвался газовый баллончик. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

К счастью, пострадавших нет. Во время инцидента была выбита оконная рама.

- Время сообщения 17:36. Было задействовано 28 человек личного состава и 15 единиц техники. Взрыв газового баллончика на балконе, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.