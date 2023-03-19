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НовостиОбщество19 марта 2023 7:29

Прокуратура Ярославской области проверит информацию о повреждении фасада школы №35

Ситуация поставлена на контроль
Анастасия ГОЛУБЕВА
Прокуратура Ярославской области проверит информацию о повреждении фасада школы №35

Прокуратура Ярославской области проверит информацию о повреждении фасада школы №35

Фото: Прокуратура Ярославской области

В средней школе №35, которая находится во Фрунзенском районе Ярославля, осыпается фасад на последнем этаже здания – покрытие обваливается прямо над одним из окон образовательного учреждения. Горожане боятся, что в какой-то момент часть фасада может на кого-нибудь упасть.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверки по материалам средств массовой информации о повреждении фасада здания средней школы N 35 г. Ярославля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы безопасности пребывания в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.