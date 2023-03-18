В Ярославле 12-летнюю девочку высадили из автобуса в 10 километрах от дома

В Ярославле ребенка высадили из автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле водитель высадил из автобуса 12-летнюю девочку. Мужчину, судя по всему, не устроило оформление документа, который предоставлял ребенку право на льготный проезд.

- Моего ребенка высадили из автобуса в 17:27 на улице Панина. Дочь имела при себе копию удостоверения многодетной семьи и предоставила ее водителю, - рассказала мама девочки Валерия Найден в группе "Михайловский и НСП Ярославский МР" ВКонтакте.

Как оказалось, дубликат удостоверения необходимо заверить штампом "Копия верна". Кроме того, у девочки при себе должна находиться справка, подтверждающая то, что она является учащейся школы. Об этом маме ребенка рассказали в комментариях.

- Впервые слышу про штампик. Никто ни разу даже не предупредил о том, что он должен быть. Просто высадили дочку более чем в 10 километрах от дома, - пишет Валерия.

Информацией о нарушении прав ребенка из многодетной семьи уже заинтересовались в прокуратуре.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о предоставлении мер социальной поддержки при организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.