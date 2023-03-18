Мэр Ярославля показал, какой будет площадь Труда после благоустройства

Преображение общественной территории затронет скверы возле фонтанов. Скриншот с видео

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что планируют сделать на одной из главных площадей города - площади Труда. Решение о благоустройстве этой территории было принято ярославцами на координационном совете Кировского и Ленинского районов.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который возьмется за работу. Скриншот с видео

- Преображение общественной территории затронет скверы возле фонтанов. Там уже заменена плитка, установлены новые фонари и скамейки. Следующий этап включит в себя создание дополнительных пешеходных дорожек, установку деревянных навесов для отдыха в тени, детские игровые площадки, а также ландшафтное освещение, декоративные кустарники, - сообщил градоначальник.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который возьмется за эти работы.