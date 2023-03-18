В Ярославле у родителей-алкоголиков забрали двух маленьких детей

Двух детей 9 и 5 лет забрали у асоциальных родителей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославле органы опеки и судебные приставы забрали у алкоголиков детей: 9-летнюю девочку и мальчика 5 лет.

До этого их мать уже была лишена родительских прав на двух старших дочерей. Но это никак не повлияло на образ жизни 40-летней ярославны, она продолжила пить и гулять, совершенно забыв о маленьких сыне и дочери. Женщину ограничили в родительских правах, а ребят поместили в детдом. За два месяца, что брат с сестрой там провели, мать так и не пришла их навестить.

Зато объявился отец ребят. Мужчина забрал сына и дочь домой, но довольно быстро выяснилось, что он ничуть не лучше своей жены - как и она ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным.

Суд по заявлению органов опеки принял решение ограничить и мужчину в его родительских правах, а брата с сестрой переселить в безопасные условия. Когда приставы и сотрудники опеки пришли за детьми, то дома их не обнаружили. Зато в квартире находились их родители в сильном алкогольном опьянении. Дети в это время были у посторонней женщины, которая также оказалась нетрезва.

- Брат с сестрой пожаловались, что не ели целый день. Мальчика с девочкой отправили в социально-реабилитационный центр, где им окажут психологическую и медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.